Заслуженный коллектив «Россия» из Мурманской области стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса в Сыктывкаре и выиграл грант два миллиона рублей

30 мая на сцене Национального музыкально-драматического театра Республики Коми завершился зональный этап Северо-Западного федерального округа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В 2026 году конкурс прошёл в номинации «Традиции».

Восемь ансамблей Северо-Запада представили традиции народов России в жанрах народной музыки, танца, песни и фольклора.

Жюри присвоило звание лауреата и грант в размере двух миллионов рублей Заслуженному коллективу народного творчества — ансамблю песни и танца «Россия» имени Владимира Колбасы из Мурманского областного Дворца культуры имени Кирова.

Как сообщает, vk.com/murmanculture, коллектив показал культуру поморов Кольского полуострова — народа, который веками хранил уникальные традиции на берегах Белого моря. Полученные средства ансамбль направит на пошив костюмов и обуви, покупку музыкальных инструментов, создание новых программ и организацию гастролей.

Всего в отборочном туре участвовали 262 коллектива из России, и только двадцать из них стали лауреатами и обладателями грантов.

Победа ансамбля «Россия» стала ярким подтверждением, что в Мурманской области бережно хранят культурное наследие и создают условия для творческого роста северян. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, а также поддержка самодеятельных коллективов является одним из ключевых направлений народной программы «На Севере — жить!».

Фото (Государственный Российский Дом народного творчества имени Поленова): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288207%2Fwall-139605315_32970