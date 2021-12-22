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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 18:00

Заслужили! В 2021 году годовые премии выплатит больше работодателей, чем в доковидном 2019

На годовую премию рассчитывает 29% россиян, а платить её собираются 43% работодателей. Число компаний, планирующих выплатить работникам годовую премию, превысило и уровень 2020-го, и уровень доковидного 2019 года. Россиян, рассчитывающих на бонус по итогам работы, сегодня тоже больше, чем год назад. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 2500 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

Выплата премии сотрудникам по итогам года планируется в 43% российских компаний: 23% работодателей намерены премировать коллектив выборочно (отдельных специалистов или определенные подразделения), а каждый пятый (20%) выдаст денежное вознаграждение всем работникам. В 36% компаний выплата премии по итогам года не планируется, а в 21% решение еще не принято.

Организаций, намеренных премировать всех сотрудников, больше всего среди небольших компаний с численностью персонала до 100 человек (24%).

Среди компаний различных отраслей чаще всех сотрудников будут премировать торговые организации (21%). Выборочно платить денежное вознаграждение по итогам работы в 2021 году в наибольшей степени свойственно компаниям в сфере IT, интернета и связи (42%).

В этом году компаний, собирающихся премировать всех своих сотрудников, на 5 процентных пунктов больше, чем в доковидном 2019 году, и на 3 п.п. больше, чем год назад. Число тех, кто выплатит денежное вознаграждение выборочно, тоже увеличилось по сравнению с 2019 годом (на 3 п.п.).

Получить премию по итогам года рассчитывают 29% работающих россиян. Напротив, 6 из 10 респондентов не ожидают этого от своего работодателя: 40% сообщили, что выплачивать годовые премии у них не принято, 11% винят в этом нестабильное финансово-экономическое положение компании, еще 9% предполагают другую причину.

Россияне с доходом свыше 80 тысяч рублей ожидают получить бонус по итогам года намного чаще, чем опрошенные с более низким доходом (35% против 25%), а респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — чаще, чем представители других возрастных категорий (31%).

Ожидания россиян в этом году вернулись на доковидный уровень: в 2019 году получить премию по итогам года также рассчитывали 29% опрошенных — это больше, чем во все предыдущие годы наблюдений. Число тех, кто не ожидает получения премии из-за финансовых сложностей в компании, по сравнению с 2020 годом снизилось на 2 п.п. и сравнялось с уровнем 2019 года.

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