02.12.25 16:30

Застройщики завершили возведение монолитных конструкций двух домов в Мурманске и получили разрешение на строительство второй очереди в Коле

В Мурманской области возрождается жилищное строительство, благодаря планомерной работе команды правительства Мурманской области и непосредственно главы региона Андрея Чибиса. На 1 декабря в Кольском Заполярье возводится 20 жилых домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи на рынке.

В Мурманске на улице Шевченко частные застройщики завершили возведение монолитных конструкций двух многоэтажных домов.

«Разумеется, при реализации любого объекта без трудностей не обходится, но частные девелоперы, зашедшие на Кольский полуостров, успешно с ними справляются. Строительство всех жилых комплексов движется в своём темпе. «Коробки» первых двух домов уже закрыты. Уверена, что и остальные застройщики увеличат темпы», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Так, завершены монолитные работы по устройству каркаса, лестничных маршей и внутренних перегородок 15-этажного дома ЖК «Маяк». Застройщик приступил к прокладке электрических сетей и вентиляции, а также установке окон.

Также закончили монолитный каркас 7-этажного дома ЖК «Русский Север». Сейчас застройщик возводит наружные стены из газобетонных блоков, подводит наружные инженерные сети.

В Коле продолжается реализация проекта жилого комплекса «Кольские Огни». Застройщик группа компаний «Самолёт» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК.

«Во вторую очередь реализации проекта войдут три корпуса переменной этажностью 9-12 и 17 этажей общей площадью около 45 тысяч кв. метров, а также более 2,3 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. На первых этажах жилых домов откроются магазины, кафе, пункты выдачи, парикмахерские и салоны красоты. Территорию жилого комплекса благоустроят и озеленят. Здесь оборудуют детские и спортивные площадки, а также организуют зону отдыха для взрослого поколения», – отметила директор по девелопменту «Самолёт Страна» Ольга Щилова.

Тем временем на стройплощадке на улице Поморской продолжается возведение корпусов первой очереди – в первых трёх ведется армирование вертикальных конструкций первых этажей. В двух других корпусах завершено устройство бетонной подготовки и гидроизоляции, строители приступили к работам по устройству фундаментов.

Всего в новых домах расположится 547 квартир. Проектом предусмотрены 1, 2 и 3-комнатные квартиры площадью от 34 до 82 кв. метров. Для удобства жителей в корпусах предусмотрены кладовые, в которых можно хранить крупногабаритные предметы и вещи, которые редко используются в быту. Все входные группы домов будут выполнены на одном уровне с землей без ступеней и пандусов для создания комфортной среды в том числе для маломобильных граждан и семей с детьми.

Напомним, инвестиции в масштабный проект на улице Поморской в Коле составят 9 млрд рублей. Первую очередь из пяти домов на 1,5 тысячи семей планируют сдать уже в 2027 году. Всего проект ЖК «Кольские Огни» в Коле предполагает почти 9 тысяч кв. метров жилья.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в Мурманске на разных этапах реализации находятся проекты жилищного строительства других крупных федеральных застройщиков таких как «Глоракс» и «ТСД», которые также стали резидентами АЗРФ. Всего в рамках подписанных соглашений в ближайшие десять лет в регионе планируется ввести порядка 1 млн кв. метров нового жилья.

Квартиры в новых жилых комплексах можно приобрести по льготной «Арктической ипотеке» под 2%.

Застройщики уже выставили на рынок 2032 квартиры. По последним данным из них продано 552 квартиры. 72% приобретены с использованием льготных ипотек.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557937/#&gid=1&pid=1

-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
