ЗАТО Александровск с рабочим визитом посетила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова. Совместно с главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым и подрядчиками Мария Дмитриевна провела рабочее совещание на объектах строительства и благоустройства.

Первый пункт остановки в Полярном - площадь Двух Капитанов. Объект благоустраивается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», ремонтные работы находятся в стадии завершения. И во второе воскресенье сентября здесь должно состояться официальное открытие обновленной площади.

Мария Дмитриевна осмотрела и подготовленные под детские площадки основания, все работы были выполнены в срок. Что касается монтажа комплексов, то этим вопросом будет заниматься региональный Минград – конструктивы начнут устанавливаться в ближайшие дни. Напомним, что в общей сложности в большом ЗАТО в этом году появится пять новых общественных пространств для юных александровцев. Положительное впечатление на министра произвело содержание детских площадок, установленных в прошлом сезоне. Кроме этого, Мария Гаврилова осмотрела территорию у историко-краеведческого музея и поручила активизировать работы по оврагу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Гаджиево делегация направилась на обширную территорию, где продолжаются работы по благоустройству двора в районе домов №№123 – 128 на набережной Сергея Преминина. Здесь практически закончен монтаж бордюрного камня и устройство тротуаров, все готово под укладку асфальтового покрытия. Работы ведутся с соблюдением графика, срок сдачи объекта – конец сентября.

В Снежногорске объектами внимания Марии Гавриловой стал «Снежный сквер», а также детская и спортивная площадки на нижней террасе. Все замечания и поручения министра будут учтены и приняты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru