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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.21 14:30

ЗАТО г. Североморск и Северный флот улучшили платежную дисциплину в сфере ЖКХ

Состояние платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО г. Североморск обсудили на заседании межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы Мурманской области под председательством заместителя губернатора Юрия Сердечкина.

В заседании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков, заместитель главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов, представители АО «МЭС», МУП «Североморскводоканал», филиала «КолАтомЭнергоСбыт», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ, УФССП по Мурманской области, региональных министерства финансов, комитета по тарифному регулированию, Государственной жилищной инспекции.

Как следует из докладов руководителей ресурсоснабжающих организаций, в целом отмечается положительная динамика в работе по урегулированию платёжной дисциплины в сфере ЖКХ за 2020 год. Так, собираемость платежей потребителей составила 94,5% за теплоснабжение, 95,7% за водоснабжение и 100% за электроснабжение.

В ходе заседания Андрей Федулов подтвердил отсутствие задолженности ЗАТО перед ресурсоснабжающими организациями за пустующий жилищный фонд и учреждения, финансируемые из муниципального бюджета, а также сообщил о плане работы в направлении сокращения общей задолженности на 2021 год. Особое внимание будет уделено взаимодействию с командованием Северного флота.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельно участники обсудили ситуацию организации, обслуживающей объекты Минобороны РФ, – ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по ОСК СФ. Учреждение значительно повысило платежную дисциплину и полностью погасило свою задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, своевременно и ответственно выполнив тем самым все достигнутые в этой сфере договоренности.

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