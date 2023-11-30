ЗАТО г. Заозерск и Новый Оскол подписали соглашение о городах-побратимах на выставке «Россия» в Москве

Делегация из ЗАТО г. Заозерск посетила Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Ключевой целью визита на главную выставку страны стало подписание соглашения об установлении побратимских отношений между ЗАТО г. Заозерск и администрацией Новоосколького городского округа Белгородской области.

Согласно документу, взаимодействие сторон предполагает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах.

«Заозерск и Белгородскую область уже давно связывают прочные узы дружбы. Нашими побратимами уже стали Белгород, Валуйки, а сегодня и Новый Оскол. Побратимство дает возможность для динамичного развития взаимоотношений в разных сферах и позволяет обмениваться опытом», – отметил глава ЗАТО г. Заозерск Алексей Пеньшин.

В подписании также приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск Игорь Винокур, глава администрации Новоосколького городского округа Андрей Гриднев и председатель Совета депутатов Новооскольского городкого округа Александра Попова.

В состав заозерской делегации также вошли школьники и директор Детской музыкальной школы ЗАТО г. Заозерск Юлия Мирошникова. После торжественного мероприятия делегации познакомились с экспозициями выставки-форума, которая открылась по инициативе Президента РФ Владимира Путина на ВДНХ в начале ноября. Свои достижения на ней представили все 89 регионов РФ, в том числе Мурманская область.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в экспозиции нашего региона представлены главные символы Кольского Заполярья: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья и разбивающий льды атомный ледокол. Внутри ледокола – иммерсивная комната с мультимедийным экраном, посетив которую, можно ближе познакомиться с Заполярьем и увидеть прекрасную северную природу. Также на экспозиции созданы информационные фиджитальные зоны, где представлены достижения и ключевые проекты Мурманской области, а также промышленный и туристический потенциал региона. Посетители стенда Заполярья могут познакомиться с историями людей, связавших свою жизнь с Мурманской область, попробовать себя в роли капитана ледокола или командира подводной лодки Северного флота, поиграв в специально созданную для выставки игру и даже подать заявку на переезд за полярный круг.

Работа выставки продлится до 12 апреля 2024 года. Экспозиция Мурманской области находится в павильоне 75, зоне «В».

Фото: https://gov-murman.ru