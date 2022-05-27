ЗАТО и населённые пункты с военным присутствием Мурманской области в течении ближайших трёх лет получат больше ресурсов для развития и улучшения условий жизни

В рамках реализации второго этапа уникальной областной программы реновации ЗАТО и населенных пунктов с военным присутствием, расположенных в регионе, в 2022 году отремонтируют 279 квартир и 40 жилых домов, демонтируют 16 пустующих МКД. Кроме того, в Североморске обновят кровлю и фасад школы №12, модернизируют хирургический корпус; в Никеле – продолжат реконструкцию ДК «Восход». Всего планируется реализовать 21 мероприятие для улучшения качества жизни без малого 160 тысяч жителей ЗАТО. Второй этап реновации в текущем году полностью обеспечивается областным бюджетом. Общий объем финансирования более 1,49 млрд рублей.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на Форуме ЗАТО – совместном мероприятии Ассоциации ЗАТО атомной промышленности и Ассоциации ЗАТО Министерства обороны России. Таких территорий в стране около сорока, в Мурманской области — самая большая их концентрация: пять ЗАТО, а также населённые пункты с военным присутствием, на их территории проживают порядка 20% от всего населения региона.

На форуме представители ЗАТО обсудили текущие проблемные вопросы функционирования закрытых территориальных образований, предложения по улучшению ситуации в них, в том числе меры, которые могут быть приняты на федеральном уровне. Участники обратили внимание, что необходимо с большим эффектом использовать очевидные и объективные преимущества ЗАТО – например, традиционно более высокий уровень образования, технологические и производственные преимущества.

Важным фактором продвижения на федеральном уровне задачи дальнейшей реновации ЗАТО является внимание, которое было уделено этому вопросу на совещании по вопросам развития Арктики под руководством Президента Российской Федерации 13 апреля, в результате которого дан старт реализации следующего этапа программы реновации ЗАТО на 2023-2024 годы.

«В Мурманской области будет реализован и третий этап реновации ЗАТО. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина подготовлен проект плана на 2023-2024 годы для 24 населённых пунктов с дислокацией военных формирований, состоящий из 119 мероприятий на общую сумму без малого 16,5 млрд рублей. Конечно, вопрос по итоговым цифрам финансирования будет решаться по результатам обсуждения проекта плана на федеральном уровне», - добавила Оксана Демченко.

Также участники форума отметили необходимость работы с законом о ЗАТО – в 2022 году с момента его принятия исполнится 30 лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, общие решения стали основой резолюции Форума ЗАТО и Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ЗАТО атомной промышленности и Ассоциацией ЗАТО Министерства обороны России.