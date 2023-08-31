ЗАТО Видяево готово к новому отопительному сезону

Во время рабочей поездки в ЗАТО Видяево глава регионального парламента Сергей Дубовой ознакомился с ходом работ по подготовке к отопительному периоду.

Качественные изменения касаются практически всей улицы Центральной. Работники АО «МЭС» в районе ул. Центральная, 7 заменили трубопровод горячего водоснабжения. Всего в течение лета отремонтировано 500 метров трубопровода. Трубы меняют на пластиковые. Если срок службы металлической трубы горячего водоснабжения обычно пять лет, то у пластиковых труб – до 50. После ремонта вводится двухтрубная подача воды, что гарантирует бесперебойную подачу горячей воды, её чистоту, а также то, что вода не будет застаиваться.

На особом контроле местных властей стоят вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду жилого фонда. В ЗАТО Видяево готовы все многоквартирные дома.

— На ресурсоснабжающих предприятий работа шла всё лето, горячая вода подавалась постоянно, заменены отдельные вспомогательные механизмы, завершён ремонт одного котла, сделана ревизия всех теплотрасс, – отметил Сергей Дубовой. – Все котлы в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в зимний период. В Видяево готовы к подаче тепла на все объекты.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28438/