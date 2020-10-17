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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.20 09:15

ЗАТО Заозерск к зиме готов

Такой вывод сделал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. Он совершил рабочий визит в муниципалитет, где проконтролировал готовность техники к уборке снега, а также ряд других вопросов коммунальной сферы.

О подготовке городского хозяйства к зиме вице-губернатору доложил глава ЗАТО Ильяс Мазитов. По его словам, на данный момент в муниципалитете уже подготовлены пять площадок для вывоза снега. Учитывая погодные условия, в скором времени эти площадки начнут эксплуатироваться по назначению.

В Заозерске работает одна подрядная компания, которая занимается обслуживанием муниципальных сетей – ООО «ТехноЛогистика». Она оснащена автогрейдерами, самосвалами и другой техникой, в общей сложности – девять машин.

Кроме того, для уборки снега могут использоваться еще и мощности муниципального унитарного предприятия «Дорожно-транспортное хозяйство». Также в городе есть возможности дополнительно укрепить силы в том случае, если предстоящая зима будет особенно снежной.

«В западной части Кольского полуострова погода всегда несколько отличается от центра, поэтому снег здесь выпал раньше. Но у нас нет сомнений, что эту зиму Заозерск пройдёт так же успешно, как и прошлую. Техника имеется, желание и возможности содержать город в порядке у руководства тоже есть. Готовность города к зиме оцениваю положительно», – резюмировал Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин оценил и другие показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства: проинспектировал качество вывоза мусора во дворах, провел ряд встреч с жителями по вопросам их удовлетворенности работой коммунальных служб и управляющей компании. В целом вице-губернатор остался доволен ведением городского хозяйства, а также наличием перспектив по дальнейшему улучшению качества жизни жителей.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, ряд вопросов был взят в работу. В частности, была отмечена необходимость капитального ремонта автодороги от Заозерска до губы Большая Лопаткина. На данный момент асфальтовое покрытие на ней сильно повреждено, что при учёте сложного рельефа местности создаёт высокий риск возникновения аварийных ситуаций. Будет рассматриваться возможность её включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 

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