«Затонувший» катер передан судебными приставами взыскателю

В отделении судебных приставов г. Полярный ЗАТО Александровск находилось исполнительное производство неимущественного характера о передаче двух катеров, принадлежащих организации-должнику, юридическому лицу.

Зная о возбуждении исполнительного производства, руководство организации-должника не желало передавать имущество в добровольном порядке, предоставив приставу документы о том, что один из катеров затонул. Узнав об этом, взыскатель очень огорчился и смирился с утерей дорогостоящего имущества. Однако в рамках исполнительного производства судебному приставу удалось выяснить, что «затонувший» катер был спрятан в плавучем доке и отдавать его взыскателю в планы организации-должника не входило.

Вскоре оба катера переданы приставами взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.