Затонувший возле Мурманска плавучий док «ПД-50» предписано поднять до 12 июня 2026 года

Правительству Мурманской области предписано до 12 июня 2026 года поднять плавучий док «ПД-50», затонувший в губе Рослякова Кольского залива. Соответствующее распоряжение капитана морского порта Мурманск Эдуарда Безукладова опубликовано на сайте ФГБУ «АМП Западной Арктики».

Правительство Мурманской области должно разработать документацию по удалению затонувшего имущества и обеспечить согласование документации с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному государственному экологическому контролю (надзору), и капитаном морского порта Мурманск в срок до 12 августа 2025 года.

Согласно документу, основанием для удаления затонувшего имущества является экспертное заключение Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.

Напомним, док затонул 30 октября 2018 года вне акватории морского порта Мурманск в запретном для плавания районе №23. Плавучий док «ПД-50» имеет следующие характеристики: длина — 300 метров, ширина — 79 метров, высота борта — 6,6 метра, надводный борт — 0,48 метра, валовая вместимость — более 59953 тонн, дедвейт — 181230 тонн.