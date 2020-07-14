Затопленные в Арктике семь атомных субмарин можно извлечь за 12 лет - российские эксперты

Удаление из арктической акватории атомных подводных лодок (АПЛ), выведенных из состава Военно-морского флота, может быть завершено в 2032 году, считают российские специалисты. «Суммарная активность лодок, затопленных в Карском и Баренцевом морях, составляет 1 млн Ки (Ки – Кюри - международное обозначение Ci - внесистемная единица измерения активности радионуклида). По предварительным оценкам российских специалистов, лодки можно извлечь за 12 лет», - говориться в статье корпоративной газеты государственной корпорации «Росатом».

По данным специалистов, подводные исследования, проектирование и строительство судна для подъёма продлятся с 2021-го до конца 2026 года. «Проектирование и подъём АПЛ К-159 вместе с утилизацией - четыре года (2025-2028гг.). Столько же времени нужно на подъём К-27 (2028-2031гг.). Подъём оставшихся пяти лодок запланирован на 2029-2032 годы», - сообщает газета.

По её данным, подъём выведенных из состава ВМФ субмарин и повышение ядерной и радиационной безопасности стали главными темами 23-го заседания совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. «Цели до 2027 года - вывезти с объектов северо-западной части российской Арктики ядерное топливо, завершить утилизацию подводных лодок, атомных ледоколов и судов обеспечения, перейти к активной фазе реабилитации объектов. К этому времени, возможно, уже начнут поднимать и наиболее опасные из затопленных и затонувших в Арктике АПЛ», - говорится в публикации.

Проекты в Арктике финансируются в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники». Со следующего года финансирование заложено в рамках новой госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», рассчитанной до 2027 года», - пишет газета.

В статье, в частности, приведены следующие данные о радиационной обстановке в Арктике. «В 1990-е годы на девяти пунктах базирования размещалось более 100 выведенных из эксплуатации АПЛ, их количество со временем росло. Сейчас пункта два (база в губе Сайда и судоремонтный завод «Нерпа»), АПЛ утилизированы. Объём ядерных материалов и радиоактивных отходов с 2004 года снижен более чем вдвое, активность - с 11,1 млн до 5,09 млн Ки. Практически полностью вывезено облученное ядерное топливо выведенных из эксплуатации АПЛ», - пишет издание.