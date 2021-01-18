Затянувшийся антракт завершается: в Мурманской области возобновляется работа домов культуры и театров

В регионе откроются дома культуры и театры впервые с марта прошлого года. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы открываем для зрителей дома культуры и театры, в том числе детские. Это значит, что представления могут возобновляться в учреждениях культуры с прописанными Роспотребнадзором ограничениями. Они аналогичны тем, которые действуют в кинотеатрах. Дату открытия каждого учреждения определяют их руководители самостоятельно», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, посещать спектакли можно будет при строгом соблюдении мер безопасности: шахматной рассадки и 50% загрузке залов, соблюдении масочного режима, графиков дезинфекций и проветриваний, а также бесконтактного способа продажи билетов.

Постановление правительства Мурманской области от 18.01.2021 № 4-ПП подписано губернатором и вступило в силу с момента опубликования.