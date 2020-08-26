Завалили дело – гуляйте смело!

Сегодня глава региона провёл рабочую встречу с заместителем губернатора Оксаной Астаховой и главой администрации Мурманска Евгением Никорой по вопросу сроков выполнения ремонта дорог в областном центре.

А в преддверии этого совещания из коридоров регионального правительства просочилась информация о том, что за очередной провал программы дорожных ремонтов в Мурманске уволен директор Управления дорожного хозяйства администрации областного центра Денис Мороз и директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай, который завалил ремонт сквера около памятника С.М. Кирову в прошлом году.