Завершается формирование перечня дорог для ремонта в рамках нацпроекта в 2021 году

Состоялось очередное заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В совещании приняли участие представители Федерального дорожного агентства, заместитель губернатора Юрий Сердечкин, руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства, муниципальные и региональный заказчики, депутаты Мурманской областной Думы.

Одним из основных вопросов повестки стала подготовка к следующим сезонам дорожных ремонтов на территории Мурманской агломерации, в которую входит город Кола и столица Заполярья, а также трассы областной собственности.

«На сегодняшний день фактически завершено формирование перечня участков магистралей для ремонта в рамках дорожного нацпроекта в 2021 году, – подчеркнул заместитель губернатора Юрий Сердечкин. – В течение месяца проведем общественные обсуждения по списку объектов и начнется подготовка к проведению торгов. Важная задача – заключение контрактов заранее, в зимний период, чтобы с наступлением соответствующих погодных условий, подрядчики могли незамедлительно приступать к работе».

На трассах регионального подчинения в 2021 и 2022 годах планируется привести в порядок по четыре объекта, ежегодно общая протяжённость отремонтированных трасс будет составлять порядка 43 километров.

В Мурманске и Коле окончательное количество и протяженность участков улично-дорожной сети будет представлена в ближайшее время после согласования с главами округов, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.