Завершается кампания по целевому набору в медицинские вузы по программам ординатуры

Документы для заключения договоров о целевом обучении по программам ординатуры в электронном виде необходимо направить на адрес электронной почты: edu2023@gov-murman.ru. Контактный телефон 486-181, 486-160.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в этом году заявка от Мурманской области в Минздрав России содержит 56 мест в 10 медицинских вузов Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска по наиболее востребованным для региона специальностям: аллергология и иммунология, неврология, оториноларингология, педиатрия, психотерапия, рентгенология, скорая медицинская помощь, стоматология общей практики, стоматология детская, терапия, функциональная диагностика, хирургия.

Обучающимся, которые будут зачислены по целевому направлению ординатуры предусмотрена выплата региональной стипендии —10000 рублей в месяц.

С подробной информацией о порядке заключения договора и о наличии вакантных мест на целевое обучение можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Фото: https://gov-murman.ru