Завершается капитальный ремонт фасада Центра досуга и молодёжи в Североморске

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!». Так, в Североморске проводят капитальный ремонт Центра досуга и молодёжи. Подрядчик уже практически завершил работы по преображению фасада здания на улице Душенова. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Здание бывшего кинотеатра «Россия», а теперь Центра досуга и молодёжи по праву считается одним из самых красивых в Североморске. Чтобы и его внешний вид и дальше радовал местных жителей, капитальный ремонт фасада и кровли этого объекта был включён в комплексный план реновации ЗАТО. Подрядчик уже практически завершил работы по фасаду: очистил его от старой краски и отслаивающихся слоев штукатурки и шпаклевки, затем заново выровнял стены и сейчас практически закончил их окраску», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Также завершены работы по восстановлению ниши главного входа и балконов второго этажа. Продолжается капитальный ремонт входных групп и устройство цокольной плитки по периметру здания.

Как отмечает региональное Министерство строительства, программа реновации ЗАТО была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и благодаря поддержке Президента России в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, и она совершенно определенно самым лучшим образом отразится на жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550223/#&gid=1&pid=1