Завершается капитальный ремонт кабинета врача-онколога в Мурманской городской поликлинике №1

В Мурманской городской поликлинике №1 на ул. Карла Маркса, 52 в ближайшее время откроется обновленный кабинет врача-онколога для оказания специализированной медицинской помощи, диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями. В нем есть смотровая и манипуляционные зоны. Капитальный ремонт выполнен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Отмечается рост онкологических заболеваний. При создании подобных кабинетов важно, что мы создаем условия для выявления заболеваний на ранних стадиях, что увеличивает шансы на излечение и благоприятный прогноз», – отметил и.о. главного врача Мурманской городской поликлиники №1 Артём Ладыгин.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, для удобства пациентов кабинет организован на одном этаже с кабинетами для рентгенографических и ультразвуковых исследований.

Кроме того, в рамах программы модернизации первичного звена здравоохранения на данном объекте в 2022 году будет выполнен ремонт процедурного блока на 1-м этаже, а также фасада и кровли.