Завершается капитальный ремонт на улице Инженерной в Мурманске

Капиталоёмкие работы на улице Инженерной проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация – ООО «Северстрой».

Работы на объекте осложнялись необходимостью переустройства сетей, которые находятся под землей. На данный момент эти задачи выполнены. Верхний слой асфальта подрядчик уложил до выпадения снега, а к настоящему времени здесь выполнено также устройство наружного освещения. На улице появились 22 современных светодиодных светильника.

В ближайшее время подрядчик установит металлические ограждения вдоль проезжей части, также на Инженерной появятся необходимые дорожные знаки. На этом работы на объекте будут завершены.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, поскольку подрядчик не уложился в установленные контрактом сроки, заказчик работ в лице руководства города Мурманска неоднократно подчеркивал, что компания заплатит штрафы. Кроме того, к подрядчику, сорвавшему сроки сдачи ремонта на Инженерной, будут применены дополнительные меры в рамках действующего законодательства.