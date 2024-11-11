Завершается капитальный ремонт в детской поликлинике Кольской ЦРБ
Это значительно улучшит условия пребывания маленьких пациентов и создаст комфортную атмосферу для их лечения и восстановления.
Выполнено благоустройство территории и отремонтирован фасад здания: обновленный внешний вид поликлиники создает приятное впечатление у посетителей уже с порога.
Завершаются отделочные работы первого и полностью завершена отделка второго этажа, включая укладку нового напольного покрытия, покраску стен и потолков, а также монтаж светильников. В фойе на первом этаже практически закончена отделка главного входа и холла.
Стены санитарных комнат и процедурных отделаны кафелем.
Все помещения оформлены в современных светлых тонах, что поможет пациентам и их родителям чувствовать себя спокойнее и увереннее во время визитов к врачам.
Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, также установлено лифтовое оборудование, сейчас ведутся последние этапы настройки. Легкий доступ ко всем этажам поликлиники особенно важен для семей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями.
После завершения всех работ детская поликлиника будет соответствовать современным стандартам комфорта и безопасности.
Работы идут в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/