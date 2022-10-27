Завершается капремонт здания под Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области

На территории Мурманского строительного колледжа завершается преображение здания общественно-бытового корпуса, который теперь превратился в Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области. Ход работ на объекте проверила министр строительства региона Ирина Вабищевич.

«Мы как профильное министерство заинтересованы в том, чтобы молодежь выбирала профессию строителя и осваивала ее в комфортных современных условиях. За 4,5 месяца подрядчик совершил практически невозможное, сделав из старого обветшавшего здания современный центр со светлыми, просторными и технологически оснащенными площадями. Сейчас завершается монтаж вентилируемого фасада, который будет не менее современным», – отметила Ирина Вабищевич.

С конца апреля подрядчик демонтировал на первом и втором этажах старую отделку, пробил новые проемы, заменил внутренние инженерные сети, восстановил железобетонные ригели и выполнил новую современную чистовую отделку, на втором этаже установил панорамный витраж. Сейчас все силы брошены на фасад – его уже теплили и практически облицевали. Осталось несколько штрихов и монтаж архитектурно-художественной подсветки.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на этом преображение здание не закончится – в планах капитально отремонтировать спортивный зал и третий этаж.

Фото: https://gov-murman.ru