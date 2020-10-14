Завершается комплексный ремонт дороги по улице Вице-адмирала Николаева

В Мурманске в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняется капитальный ремонт дороги по улице Вице-адмирала Николаева.

Объект готов примерно на 80%. Уложено новое покрытие проезжей части и тротуаров всего около 3 тысяч квадратных метров. Выполнено устройство ливневой канализации и частичная реконструкция инженерных сетей.

В настоящее время ведутся работы по устройству наружного освещения.