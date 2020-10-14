Мурманская область. Арктика (16+)14.10.20 12:25
Завершается комплексный ремонт дороги по улице Вице-адмирала Николаева
В Мурманске в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняется капитальный ремонт дороги по улице Вице-адмирала Николаева.
Объект готов примерно на 80%. Уложено новое покрытие проезжей части и тротуаров всего около 3 тысяч квадратных метров. Выполнено устройство ливневой канализации и частичная реконструкция инженерных сетей.
В настоящее время ведутся работы по устройству наружного освещения.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
-Скоро в эфире16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)45% россиян считают правильным забрать сейчас деньги с банковских вкладов-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар потерял почти копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Поверка бытовых счётчиков осуществляется только в электронном виде-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет