Завершается модернизация коммунальной инфраструктуры посёлка Сафоново

В рамках программ реновации ЗАТО, народной программы «На Севере — жить!» и подготовки к новому отопительному сезону реконструируется участок магистральной теплотрассы протяженностью 2 км, соединяющий Сафоново-1 и Большое Сафоново. Общая готовность объекта составляет 99,2%.

Произведена замена трубопроводов на улицах Капитана Елькина и Панина, проложена новая магистраль от котельной до центрального теплового пункта на Школьной. На проблемных участках стальные трубы заменены на полиэтиленовые — это повысит качество горячего водоснабжения и снизит теплопотери.

Параллельно ведётся капремонт котельного оборудования: ремонт котла и замена трёх водоподогревателей, что обеспечит стабильную работу в предстоящем сезоне.

По инициативе губернатора Андрея Чибиса в этом году дополнительное финансирование направлено также на капремонт инфраструктуры в Большом Сафоново.

Важно отметить, что период полной остановки котельной, запланированный на 21 июля — 3 августа, перенесён на 30 июня — 14 июля. Это необходимо для срочного проведения капитального ремонта участка газохода, отводящего дымовые газы от котлов в дымовую трубу котельной. Параллельно теплоэнергетики проведут все необходимые работы, которые были намечены на время плановой остановки котельной. Возобновление горячего водоснабжения поселка Сафоново (обоих микрорайонов) запланировано на 15 июля.

Все работы идут под контролем Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Фото (АО «МЭС»): https://gov-murman.ru/info/news/570411/#&gid=1&pid=2