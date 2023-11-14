Завершается монтаж комплекса очистки воды «АЭРОМАГ» на станции водоподготовки на озере Большое Грязненское

На озере Большое Грязненское близ Североморска продолжаются работы по строительству станции водоподготовки.

Напомним, в конце 2022 года правительством Мурманской области подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Цель проекта – обеспечить жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1 качественной питьевой водой.

Реконструкция стоимостью 300 млн рублей предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки на ВНС–1. Проект будет реализован в 2023-2024 гг.

На сегодня завершается строительство производственных помещений, окончена прокладка водоводов, выполнена их врезка в сеть. Ведётся монтаж комплекса «АЭРОМАГ», вспомогательного оборудования. До конца года планируется приступить к пусконаладочным работам, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru