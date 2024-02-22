Завершается монтаж модульного ФАПа в н.п. Белое море

В рамках рабочей поездки заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев посетил подразделения Кандалакшской ЦРБ.

Дмитрий Панычев оценил, как организован кабинет компьютерной томографии в Кандалакшской ЦРБ. В 2023 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» было отремонтировано помещение, и в стационар закуплен и установлен новый 64-срезовый цифровой компьютерный томограф стоимостью 29,2 млн рублей.

Также в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Кандалакшском районе завершается монтаж модульного ФАП в н.п. Белое Море, стоимость которого составляет 7,5 млн рублей федерального и регионального бюджетов. Техническая готовность составляет уже 98%.

В настоящее время ФАП н.п. Белое море находится в приспособленных помещениях, несоответствующих действующим требованиям.

Модульная конструкция нового здания ФАПа общей площадью 80 кв. метров в своём составе имеет помещение зоны ожидания, кабинет приёма, процедурный кабинет, помещение хранения лекарственных средств, помещение для работников с раздевалкой, комнату для хранение уборочного инвентаря и санузел.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, ФАП будет оснащён современным медицинским оборудованием, мебелью, необходимыми изделиями медицинского назначения.

Также в ходе поездки заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев встретился с коллективом Кандалакшской ЦРБ в Кандалакше и Зеленоборском по вопросам организации медицинской помощи на территории района.

Фото: https://gov-murman.ru