Завершается монтаж вентилируемого фасада Центра культурного развития в Мурманске

В Мурманске на улице Аскольдовцев в рамках национального проекта «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается строительство Центра культурного развития. Подрядчики уже завершают монтаж вентилируемого фасада. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Центр культурного развития постепенно приобретает свой окончательный облик. Подрядчик завершает монтаж вентилируемого фасада и витражей», - отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Также активно идут работы во внутренних помещениях. Строители монтируют инженерные сети и вентиляцию, выполняют внутреннюю отделку, в зрительном зале монтируют металлический каркас под звукопоглащающие панели и подвесной потолок.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в рамках нацпроекта «Культура», губернаторского плана «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО в Алакуртти продолжается возведение Дома культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552512/#&gid=1&pid=2