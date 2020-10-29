Завершается подготовка строительной площадки для рекультивации помётохранилища птицефабрики «Снежная»

28 октября сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии совместно с мурманским межрайонным природоохранным прокурором проинспектировали ход рекультивации пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная». Мероприятия выполняются в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология».

В настоящее время на площадке завершаются подготовительные работы, в том числе производится засыпка привозным грунтом, рытье котлованов и подготовка оснований для заглубленных емкостей.

Работы на объекте ведутся в штатном режиме в соответствии с календарным графиком.

Рекультивация помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» выполняется в рамках муниципального контракта между МКУ «ХЭС Кольского района» (заказчик) и АО «ГК «ЕКС» (подрядчик).

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, общая стоимость работ в 2020-2022 гг. составит 461,6 млн рублей.

За это время подрядчику предстоит построить ЛЭП до объекта, закупить и смонтировать природоохранное оборудование по очистке и обеззараживанию накопленных отходов на помётохранилище, очистить, обеззаразить и обезвредить более 200 тысяч тонн отходов куриного помёта IV класса опасности. После откачки отходов планируется произвести засыпку образовавшихся котлованов привозным и местным грунтом, осуществить вертикальную планировку и благоустройство территории.

В ходе рекультивации будет обеспечен экологический мониторинг состояния и изменение параметров окружающей среды на объекте.