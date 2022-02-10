Завершается приём заявок на архитектурный конкурс на разработку концепции «Парка Победы»

10 февраля – последний день приёма заявок от потенциальных участников архитектурного конкурса на разработку концепции «Парка Победы». Он стартовал 18 января при поддержке правительства Мурманской области.

Конкурсная территория расположена на сопке «Зелёный мыс» в Мурманске. На её вершине находится мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который горожане называют Алёшей.

По задумке организаторов конкурса – регионального министерства градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области», – будущий парк объединит разные поколения северян в их стремлении отдать дань памяти погибшим героям и почтить подвиг защитников Кольского Заполярья и тружеников тыла.

Будущий парк может стать ещё одной точкой притяжения для горожан и гостей Мурманска, благоустроенным местом для семейного отдыха, общения, проведения тематических экскурсий на свежем воздухе, созерцания уникальной заполярной природы.

Предложить свой вариант благоустройства Парка Победы может каждый житель и гость региона. Для этого нужно пройти онлайн-опрос по ссылке https://opros.pobeda-park51.ru/.

До конца народного голосования осталось 5 дней. Предложения северян будут учтены при разработке технического задания для финалистов конкурса, сообщает Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439598/#&gid=1&pid=1