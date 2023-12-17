Завершается приём заявок на конкурс «Это у нас семейное»

18 декабря в 23.59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация участников самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Это у нас семейное».

Участникам необходимо заполнить анкету всех членов команды и загрузить видеовизитку. После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. Он продлится до 15 января 2024 года.

В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Весёлые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья». В скором времени участникам откроется ещё больше конкурсных испытаний.

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нём зарегистрировалось уже более 550 тысяч человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд из всех 89 регионов РФ. Мурманскую область на конкурсе представляют порядка 500 заполярных семей, то есть в составе семейных команд в дистанционном этапе участвуют более 2,7 тысячи северян. По его итогам весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное». 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами выступают Росмолодёжь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ. В 2022 году инициативу создания семейного конкурса поддержал Президент России Владимир Путин. 1 сентября 2023 года глава государства объявил о запуске проекта.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для всех. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живёт, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтёрами. За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнёрами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Фото: https://gov-murman.ru