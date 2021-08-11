В Никеле специалистами Невского СЦ МЧС России была обезврежена 500-килограммовая авиационная бомба времён Великой Отечественной войныПервый земельный участок в рамках программы «Гектар Арктики» поставлен на кадастровый учёт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.08.21 16:00

Завершается реконструкция участка с 0 по 10 километр автоподъезда к селу Териберка

Завершается реконструкция участка с 0 по 10 километр автоподъезда к селу Териберка. Чтобы оценить доступность проезда в населенный пункт, на дорогу выехали представители заказчика работ – Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодора), а также подрядной организации ООО «Технострой».

«Реконструкция первого участка автоподъезда длится второй год, как и было запланировано, поскольку это сложная и трудоёмкая работа, – рассказал заместитель начальника «Мурманскавтодора» Павел Ворон. – Первый этап работ был выполнен в 2020 году, сейчас завершается второй. Чтобы дорогу меньше заносило снегом зимой, полотно подняли на 6-8 метров. Сейчас полностью завершена укладка асфальта с 0 по 10 километр, уже 14 августа планируется сдача объекта. Здесь северяне могут уже сейчас передвигаться с комфортом».

Региональные власти продолжат ремонт дороги на Териберку. До старта работ на первом участке автоподъезд представлял собой грунтовую дорогу. При этом на всей протяженности дороги запланировано устройство асфальтобетонного покрытия, что необходимо для комфортного и безопасного передвижения жителей и гостей Мурманской области.

Проект реконструкции на участке с 10 по 20 километр проходит государственную экспертизу, а по третьему участку дороги с 20 по 35 километр в этом году стартуют проектно-изыскательские работы.

Однако на дороге и сейчас проводятся работы по поддерживанию её в надлежащем состоянии. На данный момент обслуживанием объекта занимается подрядная организация «КДУ». В рамках содержания дороги выполняется восстановление профиля грунтовки с добавлением нового материала, работы ведутся уже на 16 км автодороги. В местах проведения работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения. Водителям рекомендуется быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения при поездках за городом и выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных условий, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кем и где хотят работать молодые специалисты СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Черные кошки». Художественный сериал, 11 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Лишь 22% жителей СЗФО довольны своей зарплатой-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 37 копеек, евро – почти на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство не поддержало депутатский законопроект об увеличении суммы социального налогового вычета в 3 раза
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика