Завершается реконструкция участка с 0 по 10 километр автоподъезда к селу Териберка. Чтобы оценить доступность проезда в населенный пункт, на дорогу выехали представители заказчика работ – Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодора), а также подрядной организации ООО «Технострой».

«Реконструкция первого участка автоподъезда длится второй год, как и было запланировано, поскольку это сложная и трудоёмкая работа, – рассказал заместитель начальника «Мурманскавтодора» Павел Ворон. – Первый этап работ был выполнен в 2020 году, сейчас завершается второй. Чтобы дорогу меньше заносило снегом зимой, полотно подняли на 6-8 метров. Сейчас полностью завершена укладка асфальта с 0 по 10 километр, уже 14 августа планируется сдача объекта. Здесь северяне могут уже сейчас передвигаться с комфортом».

Региональные власти продолжат ремонт дороги на Териберку. До старта работ на первом участке автоподъезд представлял собой грунтовую дорогу. При этом на всей протяженности дороги запланировано устройство асфальтобетонного покрытия, что необходимо для комфортного и безопасного передвижения жителей и гостей Мурманской области.

Проект реконструкции на участке с 10 по 20 километр проходит государственную экспертизу, а по третьему участку дороги с 20 по 35 километр в этом году стартуют проектно-изыскательские работы.

Однако на дороге и сейчас проводятся работы по поддерживанию её в надлежащем состоянии. На данный момент обслуживанием объекта занимается подрядная организация «КДУ». В рамках содержания дороги выполняется восстановление профиля грунтовки с добавлением нового материала, работы ведутся уже на 16 км автодороги. В местах проведения работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения. Водителям рекомендуется быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения при поездках за городом и выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных условий, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.