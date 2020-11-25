Завершается ремонт моста в Териберке

Вице-губернатор Юрий Сердечкин с рабочим визитом посетил Териберку. Здесь завершаются работы по ремонту автодорожного моста. Он был построен в 1995 году и имеет четыре пролёта в своей конструкции.

На данный момент выполнен ремонт русловой и промежуточных опор, завершаются ремонтные работы на береговых опорах. Восстановление пролётных строений выполнено на 85%, ведётся устройство линии освещения.

На объекте имеются газовые и дизельные горелки, тепляки и все другие механизмы, материалы, необходимые для работы в зимних погодных условиях.

Подрядчик УК «МДУ» взял на себя обязательство выполнить все оставшиеся работы до 7 декабря, вне зависимости от погоды, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.