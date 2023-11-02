Завершается второй этап проекта по присоединению западного берега Кольского залива к водопроводной сети Мурманска
ГОУП «Мурманскводоканал» завершает второй этап проекта реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива.
На сегодня уложено более 12 тысяч погонных метров труб, производится промывка трассы, осуществляется приёмка и проверка исполнительной документации.
После завершения проекта реконструкции существующих сетей и прокладки нового водовода общей протяженностью 16 км с последующим их присоединением к централизованной сети водоснабжения Мурманска жители микрорайонов Абрам-Мыс и Дровяное, а также села Минькино будут обеспечены более качественной водой.
Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, реконструкция реализуется в том числе с привлечением средств областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить!».
Фото: https://gov-murman.ru