Завершающийся налоговый период негативным образом сказывается на рубле

Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI при этом дешевели на 0,23%, до 68,58 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны, снижению цен на «чёрное золото» способствует фактор коррекции после резкого роста цен в последние дни (только за прошлую неделю более чем на 10%). С другой стороны, положительной динамике способствуют перебои в поставках, возникшие вследствие урагана «Ида».

Так, по данным аналитиков «Commonwealth Bank of Australia», которые приводит газета «Wall Street Journal», «Ида» привела к прекращению добычи 1,74 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе, что эквивалентно примерно 96% добычи там, или 1,7% мировых поставок нефти.

Рубль и нефть остаются подвержены рискам, связанными с распространением дельта-штамма коронавируса в мире, рассказал агентству «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов. «Несмотря на то, что нефть отыграла падение прошлой недели на фоне заявления Госкомитета здравоохранения Китая о том, что число заболевших коронавирусом в Поднебесной в минувшее воскресенье достигло нуля, остаются прочие страны, где эпидемиологическая ситуация все еще сложная (Япония, Австралия, Индонезия, Малайзия)», — рассказал эксперт и отметил, что помимо этого тревожные новости поступают из Израиля, где был зафиксирован рост числа заболевших дельта-штаммом.

Всё это не только замедляет восстановление мировой экономики, что негативным образом оказывается на нефти как энергоносителе, но и способствует снижению аппетита к рискам среди инвесторов, что также негативно влияет на рисковые активы, такие как рубль и нефть.

Что касается рубля, то здесь стоит учитывать, что в конце августа завершается налоговый период, что негативным образом сказывается на рубле, так как крупные корпорации вынуждены платить налоги в рубле, переводя в него все прочие мировые валюты.

Курс евро, а также иены сегодня растут по отношению к доллару в понедельник утром, в то время как инвесторы отыгрывают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, европейская валюта при этом преодолела отметку 1,18, свидетельствуют данные торгов.