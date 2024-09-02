Завершаются буровые работы для прокладки водовода на западный берег Кольского залива

Первый замминистра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова проверила ход реконструкции сетей водоснабжения Западного берега, которая реализуется в рамках плана «На Севере – жить».

На 30 августа в активной фазе третий и заключительный этап проекта. Коммунальщики «Мурманскводоканала» завершают буровые работы, в ближайшее время начнётся прокладка водовода под Губой Вересовой, который позволит подавать воду на Западный берег. Для обеспечения нормативного давления в районе Дровяное строится насосная станция.

Общая длина трубопровода по всем трём этапам (от Минькино до района Дровяное и далее до Мурманска) составит порядка 17 км.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, цель проекта по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на Западном берегу Кольского залива – обеспечить чистой и качественной водой микрорайоны Абрам-Мыс и Дровяное, Минькино и Мишуково.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/