Завершаются ремонтные работы на дороге Снежногорск - Гаджиево

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт дороги Снежногорск - Гаджиево. С выездной проверкой хода работ объект посетили начальник «Мурманскавтодора» Владислав Алиев и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ремонт выполняет подрядная организация ООО «МДУ». На участке 6,85 км было проведено фрезерование покрытия и укладка нового, нанесена горизонтальная разметка. Сейчас завершается планировка обочин. В целом ремонт находится на завершающем этапе.

Финансирование работ на участке составляет более 68 миллионов рублей. Источником послужил региональный бюджет.

«На севере строительный сезон короткий, поэтому ремонт на региональных дорогах мы постарались начать как можно раньше, как только позволила погода. Работы ведутся в хорошем темпе. Согласно контракту, подрядчик завершит ремонт этого участка до 24 августа», - подчеркнул Владислав Алиев.