Завершён блок работ по рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная», запланированных на этот год

17 декабря состоялся заключительный в 2021 году выезд сотрудников Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и МКУ «ХЭС Кольского района» к месту проведения работ по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная».

Напомним, что работы на территории бывшей птицефабрики предусмотрены в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология».

«В 2021 году завершена очередная часть монтажных, фундаментных, строительных и земляных работ, осуществлены техническое подключение ЛЭП, запуск плавучих станций, завершены монтаж оборудования и пусконаладочные работы, вода из карты №1 перекачана в карту №3 для выполнения работ по выемке осадка со дна карты №1, ведутся работы по выемке осадка со дна карты №1 и размещению его на специализированной площадке для обезвоживания, вертикальной планировке территории карты №1. Выполнена консервация оборудования по откачке и очистке сточных вод на зимний период», – сообщил министр Сергей Абаринов.

Кроме рабочих выездов, специалисты министерства осуществляют постоянный мониторинг хода работ на объекте онлайн – для этого на территории пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» установлены видеокамеры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432990/#&gid=1&pid=1