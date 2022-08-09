Завершён капитальный ремонт детской поликлиники в Ковдоре

Детская поликлиника располагается в здании 1964 года постройки, в котором до 2021 года не осуществлялся капитальный ремонт. В ней получают медицинскую помощь более 3,5 тысячи детей.

В 2022 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения был завершён комплексный капитальный ремонт здания детской поликлиники в Ковдоре на сумму свыше 30 млн рублей.

Выполнены работы по замене оконных и дверных блоков, инженерных сетей, полов. Отремонтирована кровля, входная группа, а также организованы открытая регистратура и игровые зоны для детей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения Мурманской области, оснащение детской поликлиники после проведения капитального ремонта осуществлялось за счёт средств областного бюджета, которые были предусмотрены в 2022 году. Кабинеты врачей оснащены новой медицинской мебелью, приобретено новое оборудование на сумму свыше 8 млн рублей.

«Приятно, что поликлиника получилась светлая и яркая. Ремонт нам позволила выполнить региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Уверены, что теперь дети с родителями будут с удовольствием посещать обновленную поликлинику и получать необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях», – отметила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе.

Фото: https://vk.com/wall-142136068_30585