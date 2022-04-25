Завершён капитальный ремонт фасада здания Мурманского индустриального колледжа

В Мурманске на улице Подгорной завершился капитальный ремонт фасада Мурманского индустриального колледжа. Об этом сообщила министр строительства региона Ирина Вабищевич.

«В рамках капитального ремонта фасада Мурманского индустриального колледжа было выполнено устройство вентилируемого фасада, отмостки с утеплением, заменен козырек центрального крыльца с устройством подогрева, выполнен подогрев кровли главного здания. Кроме того, выполнен монтаж новой световой вывески и декоративная подсветка здания», – отметила Ирина Вабищевич.

Технология вентилируемого фасада позволяет проводить работы даже в холодное время года. Кроме того, керамогранит, которым облицован фасад, устойчив к капризам северной природы. Так что новый фасад индустриального колледжа долгие годы будет радовать мурманчан и гостей города, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/