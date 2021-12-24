На дороге Заполярный – Сальмиярви закрыто движение транспорта через путепроводОпубликован график работы МФЦ в дни новогодних каникул
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.12.21 13:15

Завершён капитальный ремонт Кольской районной детской школы искусств

В Коле в рамках национального проекта «Культура» завершён капитальный ремонт Кольской районной детской школы искусств. Качество работ проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«Капитальный ремонт Кольской районной детской школы искусств был проведен в крайне сжатые сроки. Всего за 3,5 месяца подрядчик выполнил огромный объем работы: капитально отремонтировал фасад, кровлю здания, внутренние помещения и полностью заменил инженерные сети – вентиляцию, сети электроосвещения и электрооборудования. Однако претензий к качеству работ нет. На этом объекте использованы новейшие материалы и технологии: фиброцементные плиты для фасада произведены в Японии, линолеум для кабинетов – из Голландии, а акустические панели для концертного зала – из Швейцарии», – отметила Александра Седлецкая.

Отделка всех помещений детской школы искусств выполнена в нежной цветовой гамме, однако во всех помещениях она разная. Центральная часть фойе встречает гостей и воспитанников учреждения зеркальным потолком, зеркальной мозаикой на стене и словами всемирно известного композитора Дмитрия Шостаковича.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы в «маленькой филармонии», как её ласково теперь называют сотрудники школы, на улице Андрусенко завершены. Кольская районная детская школа искусств готовится к переезду и обещает дать большой концерт уже в феврале.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433069/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Andrey Ivanov
23.12.21 12:01
С праздником! Я кстати сам решил получить образование и работать энергетиком. На сегодняшний день это одна их самых высокооплачиваемых профессий. Вот в общем нашел курсы переподготовки на энергетика h
Комментарий к новости:День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Д.О. Вернер
20.12.21 13:47
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"! А "специалист экстра-класса в области педагогики" - это по ОКПДТР ОК 016-94 как значится?
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Подарок-сюрприз на Новый год порадует только любителей сюрпризов-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 19 копеек, доллар потерял почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)«Работаем в такт с сердцем Севера»: ролик о развитии отрасли выпустило региональное Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госпрограмма Мурманской области «Образование и наука» будет скорректирована
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика