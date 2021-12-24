В Коле в рамках национального проекта «Культура» завершён капитальный ремонт Кольской районной детской школы искусств. Качество работ проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«Капитальный ремонт Кольской районной детской школы искусств был проведен в крайне сжатые сроки. Всего за 3,5 месяца подрядчик выполнил огромный объем работы: капитально отремонтировал фасад, кровлю здания, внутренние помещения и полностью заменил инженерные сети – вентиляцию, сети электроосвещения и электрооборудования. Однако претензий к качеству работ нет. На этом объекте использованы новейшие материалы и технологии: фиброцементные плиты для фасада произведены в Японии, линолеум для кабинетов – из Голландии, а акустические панели для концертного зала – из Швейцарии», – отметила Александра Седлецкая.

Отделка всех помещений детской школы искусств выполнена в нежной цветовой гамме, однако во всех помещениях она разная. Центральная часть фойе встречает гостей и воспитанников учреждения зеркальным потолком, зеркальной мозаикой на стене и словами всемирно известного композитора Дмитрия Шостаковича.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы в «маленькой филармонии», как её ласково теперь называют сотрудники школы, на улице Андрусенко завершены. Кольская районная детская школа искусств готовится к переезду и обещает дать большой концерт уже в феврале.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433069/#&gid=1&pid=1