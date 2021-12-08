Завершён капитальный ремонт музыкальной школы в Оленегорске

Завершён капитальный ремонт второго корпуса музыкальной школы в Оленегорске. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«За девять месяцев здание, которое с 2013 года находилось в аварийном состоянии, полностью преобразилось. Старые стены рабочие утеплили и зашили ярким вентилируемым фасадом, заменили поврежденную кровлю на новую, откачали воду из затопленного подвала. Большой объём работ был сделан и во внутренних помещениях, где подрядчик полностью заменил все двери, окна и инженерные сети, отремонтировал лестничные марши, нанес на стены декоративную штукатурку и смонтировал навесные потолки», – отметили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году этот же подрядчик капитально отремонтировал здание действующий музыкальной школы. А теперь благодаря его усилиям у учреждения появился и второй корпус, где воспитанники будут заниматься современной музыкой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430187/#&gid=1&pid=1