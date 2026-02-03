Завершён капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации Кандалакшской ЦРБ

В Мурманской области продолжается модернизация учреждений здравоохранения. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере —жить!» в Кандалакше завершился капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации районной больницы. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Правительство Мурманской области уделяет большое внимание модернизации учреждений здравоохранения. В 2025 году капитальный ремонт прошёл на шести объектах здравоохранения, в том числе и на шестом этаже здания Кандалакшской ЦРБ. В помещении заменили внутренние инженерные коммуникации, начиная от системы водоснабжения и заканчивая слаботочными сетями, усилили дверные проёмы, смонтировали новые двери и окна. Также подрядчик полностью обновил всю внутреннюю отделку отделения анестезиологии и реанимации больницы», — отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в 2025 году выполнялся капитальный ремонт шести учреждений здравоохранения Мурманской области. В порядок привели взрослую поликлинику в Апатитах, кабинет врача общей практики в Сафоново, а также продолжатся работы по преображению Североморской ЦРБ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561573/#&gid=1&pid=1