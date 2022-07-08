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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 09:30

Завершён очередной этап комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» под названием «Западная Лица»

Гидрографические исследования были выполнены на акватории одноимённой губы Мотовского залива Баренцева моря, которая в годы Великой Отечественной войны стала ареной ожесточённых боёв с немецко-фашистскими захватчиками.

Работы выполнялись попутно с изучением рельефа дна в целях картосоставления с новейшего большого гидрографического катера «Леонид Сенчура», включённого в состав Северного флота в декабре прошлого года.

Гидрографической группой под командованием старшего лейтенанта Романа Логунова выявлены восемь объектов (судов и катеров), затопленных в годы войны и последующий период. Все они представляют интерес для дальнейшего изучения с помощью телевизионных средств и водолазов.

В текущем году на Северном флоте проходит второй этап комплексной экспедиции «Помни войну». Предыдущий был завершён в прошлом году. В 2021 году экспедиция охватила Баренцево и Карское моря, к проведению поиска привлекались 12 кораблей и судов Северного флота.  По итогам экспедиции было обнаружено четыре боевых корабля - предположительно советские сторожевые корабли «Пассат» и «Туман», британские эсминец «Матабеле» и корвет «Блюбелл», 12 судов, два самолёта - А-20 «Бостон» и И-153 «Чайка», три донных мины; подтверждено и уточнено местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские подводные лодки К-2 и Д-3, немецкие подводные лодки U-307, U-286, U-387.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в настоящее время Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» участвует в голосовании на соискание национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Признание общественности». До 31 июля включительно любой желающий сможет выбрать один или несколько лучших проектов на сайте национальной премии «Хрустальный компас» из числа прошедших квалификационный отбор. Отдать свой голос понравившимся кандидатам можно один раз в сутки. Подробно с проектом Северного флота можно ознакомиться по ссылке: https://rus-compass.ru/projects/7650/

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428238@egNews

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