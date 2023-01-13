Завершён первый этап цифровизации рыбной отрасли: на портале «Госуслуги» появились шесть новых сервисов для рыбаков

Завершён первый этап перевода государственных услуг Росрыболовства в электронный формат. На Едином портале государственных услуг появились шесть новых сервисов для рыбопромышленных предприятий.

Процесс цифровизации отрасли осуществляют подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) совместно с Минцифры РФ. В 2022 году на «Госуслуги» вывели 10 услуг Росрыболовства.

С помощью портала «Госуслуги» можно:

- заключить и изменить договоры о закреплении промышленных и прибрежных квот добычи водных биоресурсов (https://www.gosuslugi.ru/612523/1/form),

- заключить договоры пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается (https://www.gosuslugi.ru/612305/1/form);

- заключить договоры о предоставлении рыболовных участков (https://www.gosuslugi.ru/612522/1/form) в пользование для промышленного рыболовства во внутренних водах РФ, за исключением морских, для вылова анадромных видов рыб, рыболовства для обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также для организации любительского и спортивного рыболовства;

- оформить индивидуальным предпринимателям и организациям право пользования водными биоресурсами для рыболовства в научно–исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно–просветительских целях, а также в целях рыбоводства (https://www.gosuslugi.ru/612602/1/form);

- заключить договор об осуществлении искусственного воспроизводства водных биоресурсов (https://www.gosuslugi.ru/612525/1/form), а также исправить ошибки и опечатки в ранее заключенном договоре. Эта услуга станет полезной для предприятий, которые планируют компенсировать ущерб водным биоресурсам и среде их обитания, которые наносят предприятия в результате хозяйственной деятельности;

- получить информацию из государственного рыбохозяйственного реестра и внести в него изменения (https://www.gosuslugi.ru/612225/1/form).

В 2022 году В 2022 году подведомственный Росрыболовству ЦСМС и Минцифры РФ вывели на портал услуги по оформлению разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, на экспорт/импорт осетровых, по утверждению экспортных сертификатов на улов водных биоресурсов и продукцию из них, направляемых в страны Евросоюза.

Также появилась возможность через портал «Госуслуги» согласовать с Росрыболовством возведение объектов капитального строительства.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, цифровизация и ускорение регуляторных процессов — один из главных приоритетов Росрыболовства. Планируется продолжить работу по дальнейшему переводу услуг в электронный формат как на портале Госуслуги, так и в системе исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР). Соответствующие предложения направлены в Минцифры РФ.