Все на стадион! В воскресенье стартует серия домашних игр ХК «Мурман»Кольская АЭС приглашает спортсменов и болельщиков на спортивный праздник – горнолыжный турнир на призы директора станции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.01.23 13:30

Завершён первый этап цифровизации рыбной отрасли: на портале «Госуслуги» появились шесть новых сервисов для рыбаков

Завершён первый этап перевода государственных услуг Росрыболовства в электронный формат. На Едином портале государственных услуг появились шесть новых сервисов для рыбопромышленных предприятий.

Процесс цифровизации отрасли осуществляют подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) совместно с Минцифры РФ. В 2022 году на «Госуслуги» вывели 10 услуг Росрыболовства.

С помощью портала «Госуслуги» можно:

- заключить и изменить договоры о закреплении промышленных и прибрежных квот добычи водных биоресурсов (https://www.gosuslugi.ru/612523/1/form),

- заключить договоры пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается (https://www.gosuslugi.ru/612305/1/form);

- заключить договоры о предоставлении рыболовных участков (https://www.gosuslugi.ru/612522/1/form) в пользование для промышленного рыболовства во внутренних водах РФ, за исключением морских, для вылова анадромных видов рыб, рыболовства для обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также для организации любительского и спортивного рыболовства;

- оформить индивидуальным предпринимателям и организациям право пользования водными биоресурсами для рыболовства в научно–исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно–просветительских целях, а также в целях рыбоводства (https://www.gosuslugi.ru/612602/1/form);

- заключить договор об осуществлении искусственного воспроизводства водных биоресурсов (https://www.gosuslugi.ru/612525/1/form), а также исправить ошибки и опечатки в ранее заключенном договоре. Эта услуга станет полезной для предприятий, которые планируют компенсировать ущерб водным биоресурсам и среде их обитания, которые наносят предприятия в результате хозяйственной деятельности;

- получить информацию из государственного рыбохозяйственного реестра и внести в него изменения (https://www.gosuslugi.ru/612225/1/form).

В 2022 году В 2022 году подведомственный Росрыболовству ЦСМС и Минцифры РФ вывели на портал услуги по оформлению разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, на экспорт/импорт осетровых, по утверждению экспортных сертификатов на улов водных биоресурсов и продукцию из них, направляемых в страны Евросоюза.

Также появилась возможность через портал «Госуслуги» согласовать с Росрыболовством возведение объектов капитального строительства.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, цифровизация и ускорение регуляторных процессов — один из главных приоритетов Росрыболовства. Планируется продолжить работу по дальнейшему переводу услуг в электронный формат как на портале Госуслуги, так и в системе исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР). Соответствующие предложения направлены в Минцифры РФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
Комментарий к новости:В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость
Виктор
10.01.23 21:35
Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области.
Комментарий к новости:Эрик Хисматуллин возглавит региональный комитет по обеспечению безопасности населения
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)У части россиян наблюдается высокая закредитованность-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар снизился на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)ПАО «Россети» перевели на дистанционное управление крупный центр питания Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены очередные изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию региональной программы «Свой дом в Арктике»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика