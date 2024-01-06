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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.24 14:00

Завершён первый этап конкурсного отбора лауреатов всероссийской Арктической литературной премии, посвящённой памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова

В короткий список премии вошли семь произведений отечественных литераторов. Членами конкурсной экспертной комиссии под председательством писателя, члена Союза писателей России, главного редактора литературного журнала «Роман-газета» Юрия Козлова определён короткий список премии.

В него вошли книги, посвящённые русской Арктике и людям, живущим и покоряющим Север:

• сборник «Волна многошумного моря» Бориса Блинова (Мурманск);

• повесть «Страна холода» Алексея Яшина (Тула);

• роман «Алмазные грани» Вячеслава Нескромных (Красноярск);

• сборник «Две воды на коромысле» Владимира Сорокожердьева (Мурманск);

• сборник «На ослепительном снегу» Алексея Полуботы» (Реутов);

• книга «Полярный рай» Александры Горяшко (Москва);

• сборник «Форштевнем рассекая пограничье» Марины Чистоноговой (Доценко) (Мурманск).

Все авторы книг, вошедших в короткий список, будут приглашены в Мурманск для участия в Арктическом литературном десанте, а трое из них станут лауреатами всероссийской Арктической литературной премии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, эта премия была учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом совместно с Союзом писателей России. Уникальная награда посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России.

До 1 марта 2024 года определят лауреатов и дипломантов, а торжественная церемония вручения премии по традиции состоится в Мурманске в мае 2024 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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