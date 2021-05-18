Завершён поддерживающий ремонт на федеральных трассах в Мурманской области

На федеральных трассах в Мурманской области завершено выполнение поддерживающего ремонта. На региональных трассах работы начаты, процент выполнения порядка 13,5%. Стартовали работы по устранению повреждений покрытия на дорогах в 12 муниципалитетах. Об этом доложила губернатору региона Андрею Чибису врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова.

Полярные Зори, Заозерск, Кировск, Зеленоборский, Оленегорск, Александровск, Североморск, Мурманск, Кандалакша, Ковдорский район, Апатиты, Мончегорск на сегодня исполнили в общей сложности более 9% планового объёма работ. В остальных муниципалитетах работы начнутся с установлением благоприятной погоды.

При ремонте используется как холодный, так и горячий асфальт. Большинство работ по поддерживающему ремонту будут завершены в срок до 15 июня текущего года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Мурманской области с этого года будут применяться износоустойчивые материалы для нанесения разметки на дороги. До сих пор они использовались только на федеральных трассах. Так, 20% разметки на пешеходных переходах региональных дорог и 16% – дорог местного значения планируется нанести с использованием спрей-пластика и холодного пластика.

Разметка на большинстве пешеходных переходов появится к 1 июня, на объектах, где проводится ремонт – до 1 сентября.