Мурманская область. Арктика (16+)25.11.22 13:00
Завершён полный косметический ремонт общежития Мурманского медицинского колледжа
В здании отремонтированы комнаты, холлы, коридоры, душевые и входная группа в общежитие, полностью обновлена мебель в жилых комнатах и рекреационных зонах, заменена автоматическая противопожарная система.
Бывшее складское помещение переоборудовано под спортивный зал с современными тренажёрами, который будет доступен и во время занятий физкультурой, и в свободное время студентов.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, проект по полному обновлению помещений общежития был реализован по поручению губернатора региона Андрея Чибиса.
Фото: https://gov-murman.ru
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