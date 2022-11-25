Завершён полный косметический ремонт общежития Мурманского медицинского колледжа

В здании отремонтированы комнаты, холлы, коридоры, душевые и входная группа в общежитие, полностью обновлена мебель в жилых комнатах и рекреационных зонах, заменена автоматическая противопожарная система.

Бывшее складское помещение переоборудовано под спортивный зал с современными тренажёрами, который будет доступен и во время занятий физкультурой, и в свободное время студентов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, проект по полному обновлению помещений общежития был реализован по поручению губернатора региона Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru