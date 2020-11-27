Завершён приём конкурсных заявок на включение в реестр квалифицированных подрядчиков в сфере капитального ремонта

Завершился приём заявок на конкурс по предварительному отбору на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов (МКД), разработке проектной документации и капитальному ремонту МКД, в том числе являющихся объектами культурного наследия.

Напомним, конкурс был инициирован Министерством строительства Мурманской области и стартовал 4 ноября.

Всего было подано 28 заявок на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций. 15 компаний готовы участвовать в аукционах на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов и разработке проектной документации на проведение их капитального ремонта. Ещё одна – на выполнение тех же работ в МКД, являющихся объектами культурного наследия. 11 организаций заявились на право участвовать в электронных аукционах на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. И одна – на выполнение этих работ на объектах культурного наследия.

«По опыту предыдущих лет могу сказать, что заявок на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций поступило раза в 1,5-2 меньше. Это связано с тем, что практически все местные компании уже вошли в этот реестр. Из-за своей отдаленности и небольшого объема работы Мурманская область, к сожалению, не очень привлекательна для подрядчиков из других регионов», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, окончательное решение о том, кто из 28 заявившихся попадёт в реестр квалифицированных подрядных организаций, будет принято 4 декабря.