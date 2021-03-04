Завершён региональный этап соревнований по мини-футболу «Бронзовая лига»

В Мурманской области завершились соревнования по мини-футболу среди профессиональных образовательных организаций «Бронзовая лига» в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы». Участниками стали восемь команд из четырех муниципалитетов региона.

По итогам трех игровых дней третье место заняли студенты Северного колледжа физической культуры и спорта из Мончегорска. Первое и второе места, как и в прошлом году, разыграли студенты Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева. В решающем матче победу одержала команда Мурманского морского рыбопромышленного колледжа, завоевав золотые медали соревнований. Серебряные призеры – команда Мурманского строительного колледжа.

В номинациях награды получили: «лучший вратарь» – Иван Жаворонков (Мурманский строительный колледж), «лучший защитник» – Александр Никифоров (Северный колледж физической культуры и спорта), «лучший нападающий» – Игорь Тараканов (Мурманский морской рыбопромышленный колледж).

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, команда-победитель представит Мурманскую область на следующем этапе соревнований Северо-Западного федерального округа.