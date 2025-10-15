Завершён ремонт дороги к Центру гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!»

В Кольском округе завершены работы по ремонту автоподъезда вблизи посёлка Магнетиты. Общая протяжённость обновленного участка составляет почти три километра. Дорога обеспечивает транспортное сообщение к Центру гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!».

На объекте заменено старое асфальтовое покрытие, обустроены обочины, а также нанесена дорожная разметка с использованием светоотражающих элементов. На все работы распространяются гарантийные обязательства подрядчика.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, обновления помогут обеспечить комфортное транспортное сообщение для участников мероприятий и создать благоприятные условия для реализации образовательных и воспитательных инициатив. Работы выполнены в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!».

