Завершён ремонт двух крупных участков улично-дорожной сети Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманске завершены ремонты двух крупных участков улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Ленинском административном округе подрядная организация отремонтировала участок проспекта Героев-североморцев: от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Александрова. В ходе ремонтных работ заменено более 16,5 тысячи кв. метров асфальтобетонного покрытия, обновлено более 1,5 тысячи метров бортового камня и восстановлены колодцы.

В Октябрьском административном округе завершен ремонт улицы Папанина, включая проезд к дому №47. Дорожники заменили порядка 20,5 тысячи кв. метров асфальтобетонного покрытия проезжей части и обновили более 2,5 тысячи метров бортового камня. Также были отремонтированы водоотводные лотки с прокладкой труб ливневых канализаций.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках стратегического плана «На Севере — жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ремонтируются объекты местного значения, не вошедшие в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Так, в рамках стратегического плана дорожный ремонт проходит комплексно: на участках обновлено не только дорожное полотно, но и тротуары. На проспекте Героев-североморцев заменено более 7,6 тысячи кв. метров асфальта на пешеходных дорожках, а на улице Папанина – более 3,4 тысячи кв. метров покрытия тротуаров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/